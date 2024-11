Natal Iluminado de Campina Grande: STTP inaugura a sua iluminação 2024

A Prefeitura de Campina Grande, através da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), realizou na noite desta sexta-feira, dia 29 de novembro, a inauguração da iluminação natalina da autarquia de trânsito.

O evento aconteceu na sede da STTP, que fica na Avenida Brasília e contou com música e a presença do Papai Noel.

Em um verdadeiro show de luzes e encantamento, a inauguração contou com apresentações de um coral formado por servidores da STTP e também do coral Asas da Alva, da Igreja Batista da Graça. Quem marcou presença no evento e chamou a atenção dos presentes, especialmente das crianças, foi o Papai Noel.

Outro atrativo foi a presença de dois ônibus iluminados. Os veículos que integram a frota do transporte público na Rainha da Borborema irão estar circulando diariamente na Rainha da Borborema, assim como outros veículos, que estarão embelezando a cidade no período natalino.

“Foi uma noite marcante e especial. A STTP é um dos pontos iluminados da cidade e é sempre um momento emocionante o acender das nossas luzes da Natal. A população pôde aproveitar, ouvir boas apresentações e a criançada teve acesso ao Papai Noel. É um momento de valorização da vida e de valores que são fundamentais para nossa sociedade, então para a STTP é fundamental fazer parte de tudo isso”, disse o superintendente Vitor Ribeiro, que recepcionou a população, o prefeito Bruno Cunha Lima e outras autoridades políticas durante o evento.