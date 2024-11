Programação: veja detalhes do Natal Iluminado e do Réveillon em Campina Grande

A Prefeitura Municipal de Campina Grande lançou nesta quinta-feira (14) a programação do ‘Natal Iluminado 2024’. Em coletiva de imprensa realizada no Teatro Severino Cabral, o prefeito Bruno Cunha Lima confirmou que a 11ª edição da festa terá 41 dias de duração, acontecendo no período de 27 de novembro a 06 de janeiro. Na mesma solenidade o gestor confirmou ainda as atrações da festa de Réveillon da cidade.

Uma das principais novidades é o polo principal do evento no novo Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), onde serão realizadas as apresentações artísticas e culturais da festa. O espaço também estará integrado a parte superior do Parque do Povo, que contará com uma grande decoração, assim como n’O Maior São João do Mundo. Como já é tradição, o Açude Velho também será ornamentado. Esse ano, também conforme o prefeito, teremos 3 árvores de Natal, uma delas com 45m, montada sob o obelisco do Evaldo Cruz.

Ainda falando de decoração, as entradas da cidade, os distritos e as principais avenidas de Campina serão enfeitados com adereços natalinos, visando uma maior imersão da população com a época. As duas maiores avenidas campinenses também serão decoradas: Severino Bezerra Cabral (Avenida Brasília) e Manoel Tavares.

Outro destaque da edição deste ano será a decoração do Calçadão da Cardoso Vieira. Também no Centro, A Praça da Bandeira também será ornamentada. Ainda na região, o monumento ‘Farra de Bodega’, que conta com as estátuas dos icônicos Luiz Gonzaga e Jackson do Bandeiro, também entrará no ritmo natalino.

Outras praças que serão decoradas são a Raimundo Asfora (entrada de Campina Grande pela BR-230) e a José Américo (Rotatória do Parque da Criança). A rotatória da entrada da Rainha da Borborema pela BR-104 também receberá enfeites.

Outra grande atração do Natal Iluminado 2024 será o Museu do Algodão, na Estação Velha, que será todo ornamentado para a visitação de turistas e, claro, dos campinenses. Sem falar no Parque Linear do Dinamérica, a Vila do Artesão, a rotatória da Avenida JK e os distritos.

Para relembrar, o Natal Iluminado do ano passado movimentou mais de R$ 95 milhões, obteve mais de 97% de aprovação e atraiu um aumento de mais de 1,5 milhão de visitantes aos locais decorados, representando um crescimento de 51,5% em relação a 2022.

Licitação

No pregão realizado no último dia 31, a EIP Serviços de Iluminação, empresa com sede em Campina Grande, foi a vencedora. O Natal Iluminado 2024 custará R$ 2.520.000,00 milhões, R$ 170 mil a menos que em 2023.

O prefeito Bruno Cunha Lima apresentou as datas e toda a programação mencionando a grandiosidade que o evento já alcançou.

“Em um trabalho conjunto, colaborativo de todas as secretarias, teremos mais uma grande edição do Natal Iluminado, que hoje se consolida como o mais importante do Nordeste. Que Deus nos abençoe e tenhamos todos o excelente Natal!”, disse.

O secretário-executivo de Cultura de Campina Grande, João Dantas, falou aos presentes na solenidade que “somente pelos aperitivos que vimos aqui nesse lançamento, dá para prever que teremos, mais uma vez, um grande Natal”.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, lembrou que pouco antes do mês de novembro, em 2023, ela estava chegando à pasta e já teve como primeiro desafio promover mais uma histórica edição deste evento.

“Teremos um Natal lindo. Ele não está atrasado, como alguns setores tentaram pregar. Temos uma missão de responsabilidade com os recursos públicos. E com valor inferior ao orçamento do ano passado, estamos fazendo – e iremos fazer -, sob o comando do prefeito Bruno Cunha Lima, uma festa ainda maior e também melhor”, garantiu.

Réveillon

Ainda na solenidade em que divulgou a programação do Natal Iluminado 2024, o prefeito Bruno Cunha Lima divulgou as atrações musicais da festa de Réveillon da cidade. Segundo ele, o comando da virada do ano ficará por conta da cantora Samya Maia, Felipe Alcântara, o campinense Fabiano Guimarães e a banda de axé Cana Baiana, também de Campina Grande.