Secretária divulga novidades para o Natal Iluminado 2024, em Campina Grande

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, detalhou em entrevista à Rádio Caturité FM que a iniciativa é resultado de um planejamento estratégico que começou ainda durante o Maior São João do Mundo deste ano.

A proposta busca tornar o Natal Iluminado um evento cada vez mais grandioso e abrangente, atraindo o turismo regional e nacional.

“Desde que começamos a planejar, desde a edição 2024 do Maior São João do Mundo, idealizamos todo aquele espaço do Novo Parque Evaldo Cruz para que no Natal deste ano tivéssemos o ponto focal no parque, na parte superior do Parque do Povo, ampliando a festa”, explicou Tâmela Fama.

A programação do Natal Iluminado também incluirá o entorno do Açude Velho, que receberá iluminação especial e abrigará uma vila gastronômica para garantir uma experiência ainda mais completa aos visitantes.

O evento contará com três árvores de Natal, estrategicamente posicionadas pela cidade. “Nesta edição teremos três árvores de Natal. Uma no obelisco do Parque Evaldo Cruz, com 45 metros, uma menor no Açude Velho e uma onde ficou a fogueira, perto da ponte”, acrescentou a secretária.

Ela destacou ainda a importância do Natal Iluminado para a economia local e para o fortalecimento do turismo em Campina Grande.

“Essa é a décima primeira edição do Natal Iluminado. Hoje, a gente tem um perfil local e regional, mas já estamos planejando para que, nos próximos anos, tenhamos espaços que atraiam o turismo. Já há um impacto maior e esse evento veio para ficar, para se consolidar”, ressaltou Tâmela, reforçando a visão de crescimento e continuidade da iniciativa.