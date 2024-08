Podcast: professora destaca a importância do Folclore brasileiro

No programa “Conexão Caturité”, a professora e pesquisadora Giseli Sampaio, especialista em Cultura e Comunicação, discutiu o significado e a importância do folclore, especialmente durante o mês de agosto, quando se celebra o Dia do Folclore no Brasil.

Giseli destacou que o folclore é uma ciência que estuda as tradições, costumes e hábitos de um povo, e enfatizou a rica diversidade folclórica do Brasil, especialmente na região Nordeste.

Ela também ressaltou a importância de preservar e transmitir essas tradições de geração em geração, tanto na escola quanto em casa.

Ouça o podcast completo abaixo

