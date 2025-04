O Viva Usina já está com inscrições abertas para receber propostas de artistas paraibanos que vão compor a programação cultural do projeto em 2025. As propostas selecionadas vão integrar um banco de dados da cultura, que servirá como base para as atividades do projeto, que começa em abril e se estende até outubro.

Realizado pela Atua Comunicação Criativa e Instituto Energisa desde 2023, nos últimos dois anos o Viva Usina recebeu mais de 700 inscrições e promoveu 200 dias de atividades culturais gratuitas na Usina Energisa.

Nesse período, o projeto ampliou o acesso à arte paraibana, promoveu a democratização dos recursos para o setor cultural e viabilizou a profissionalização de diversos artistas.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.vivausina.com, onde também estão disponíveis os regulamentos e fichas de inscrição. Foram disponibilizadas três categorias: geral, feirinhas e programação infantil.

A seleção é destinada para artistas individuais, grupos e/ou coletivos, que residem na Paraíba. As linguagens contempladas pelo Viva Usina 2025 são artes cênicas (dança, teatro, circo), cultura popular, artes visuais, artesanato, gastronomia, literatura, música, cinema e artes integradas.

Não há limite para o número de propostas inscritas por cada artista, mas apenas uma será selecionada e constará na programação do Viva Usina 2025.

O que mudou

Em sua terceira edição, o projeto adotou o perfil de chamamento público, buscando flexibilidade e adequação à realidade dos artistas locais. Neste sentido, as inscrições acontecem em fluxo contínuo até 31 de julho, para que o projeto possa ter dinamismo na sua programação mensal. É importante destacar que o projeto já inicia suas atividades ainda este mês.

Dina Faria, diretora da Atua Comunicação Criativa, empresa que é responsável por executar o projeto, explica que em 2025 o Viva Usina vai investir em ideias inovadoras e engajamento do público.

“Tivemos uma experiência positiva priorizando os projetos que apresentassem boas ideias, aliadas à estrutura técnica disponível. Em 2025, nós vamos dar um novo passo: o olhar dos nossos curadores estará pautado nas inovadoras ideias artísticas, no potencial criativo e de comunicação de cada projeto e no engajamento para atrair o público”, destaca Dina Faria.