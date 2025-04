Campina Grande: Teatro Municipal recebe ex-vocalista da banda Raimundos

O cantor e compositor Rodolfo Abrantes, ex-vocalista da banda Raimundos, desembarca em Campina Grande para um show especial no Teatro Municipal Severino Cabral, nesta sexta-feira, 4.

A apresentação faz parte da “Microfonia Tour”, que teve início em 2024 e continua em 2025 com novas datas e uma proposta que tem empolgado os fãs de longa data.

A grande novidade da turnê é a inclusão no repertório de músicas do Rodox, banda de hardcore que Rodolfo liderou nos anos 2000, além das canções de sua carreira solo.

Com essa mistura de fases, o público poderá reviver diferentes momentos da trajetória do cantor, que se consolidou como um dos grandes nomes do rock nacional antes de seguir seu caminho na música cristã.

Desde que iniciou sua carreira solo em 2006, Rodolfo lançou diversos álbuns marcantes, sendo o mais recente “O Dia Que Será pra Sempre”, de 2018. Após esse trabalho, a pandemia interrompeu os planos de novos lançamentos, mas o cantor seguiu produzindo singles e agora volta com força total aos palcos.

Os ingressos para a apresentação em Campina Grande já estão com 70% das vendas concluídas, mostrando a grande expectativa do público para o evento. Quem deseja garantir sua entrada pode adquirir os ingressos diretamente pelo site oficial do cantor: rodolfoabrantes.com.br.