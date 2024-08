Festa das Neves registra grande público em João Pessoa

A quinta noite da Festa das Neves 2024 atraiu uma verdadeira multidão para o Parque Solon de Lucena. Na noite desta quarta-feira (31), se apresentaram os artistas Felupe, Os Neiffs e Aldair Playboy.

O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), segue, nesta quinta-feira (1º), com show do padre Nilson Nunes.

“Realmente, a noite a noite desta quarta-feira foi muito intensa no Parque Solon de Lucena e mostrou a força que tem a juventude de João Pessoa. Tivemos uma presença maciça de um público extremamente jovem que esteve presentes nos shows de Felupe, dos Neiffs, do Aldair Playboy. Isso é importante para nós da Funjope, da Prefeitura, porque estamos exatamente investindo nessa diversidade das culturas. Quando trazemos o brega funk, os músicos do brega funk para tocar nas nossas festas é exatamente por isso, porque queremos acolher, agregar do ponto de vista do entretenimento, a presença dessa juventude que precisa ser olhada, ser cuidada em todos os seus aspectos, inclusive na lógica da festa e do entretenimento. Realmente, foi uma noite brilhante do ponto de vista da presença do público, uma multidão de jovens, de adolescentes compareceu à festa do parque Solon de Lucena. Isso mostra o valor que tem essa ideia forte da gente fazer uma festa democrática e acessível para todos os públicos”, avaliou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Artistas – A primeira atração da noite foi o cantor Felupe, que fez o público dançar.

“Para mim, é uma grande satisfação como paraibano, pessoense, cantar em uma festa que comemora o aniversário da nossa cidade. O repertório é totalmente diferenciado, uma mistura de brega funk com arrocha e com forró, trazendo uma diversidade para o público”, pontuou o artista.

Para ele, a noite foi de muita alegria. “Me sinto feliz. É gratificante. Quero agradecer primeiramente a Deus e à oportunidade que a Funjope vem nos dando de mostrar o nosso trabalho dentro de casa. É muito importante”, acrescentou.

Logo depois de Felupe, subiu ao palco a atração Os Neiffs, que também encantou as pessoas que foram à Festa das Neves. Com seu estilo brega funk, chamou a atenção dos adultos, mas também de muitas crianças que estavam na festa.

O terceiro show da noite foi do cantor Aldair Playboy. O artista paraibano entrou em cena para encerrar a noite com um estilo todo especial e agradou ao público com seu carisma, com o batidão romântico e os sucessos de sua carreira.

“Esta é minha primeira vez na Festa das Neves e estou muito feliz de estar de volta na minha cidade, principalmente num evento muito grande como esse. É gratificante demais e eu só tenho a agradecer”, pontuou. Ele lembra que cinco anos atrás estava dando início à sua carreira e hoje tem uma trajetória com muitas conquistas.

“De cinco anos para cá, muita coisa mudou e eu só tenho a agradecer”.

Público – Para quem foi à Festa das Neves nesta quarta-feira, a noite foi perfeita. A servidora pública Márcia Carlos Ebraim foi com a família.

“Estou adorando. Faz com que a gente volte à tradição da época em que éramos crianças, e hoje trazemos nossos filhos. É sempre muito divertido vir à festa, ver os parques de diversão. Além de trazer as crianças para se divertir, a gente mata um pouco essa saudade com a maçã do amor, o parque, as músicas. É sempre muito bom”, avaliou.

A auxiliar de cozinha Gilcicleide Félix contou que chegou às 18h para poder garantir um bom lugar, pertinho do palco. “A Festa das Neves é sempre um evento muito bom. E as atrações que a Funjope traz estão fazendo shows excelentes. Estou curtindo muito”, afirmou.

A cozinheira Vanessa Galdino também foi uma das primeiras a chegar no Parque Solon de Lucena. “Hoje vim para curtir os shows, mas vou voltar à festa nos próximos dias para trazer minhas crianças. O parquinho está muito bacana e tenho certeza que elas vão gostar muito”, comentou.

Para o barbeiro Edvan Meireles, a festa é um momento de descontração. “Eu vim para ver os shows e acho muito bom que a Prefeitura realize essa festa, com atrações diferentes. Gostei muito”, elogiou.

Comerciantes – A comerciante Jovelina Patrício Tavares contou que este é o primeiro ano trabalhando na Festa das Neves. Ela comercializa espetinhos e afirmou que os clientes sempre procuram seus produtos.

“O movimento está melhorando a cada dia. Isso é bom para quem trabalha”, observou.

A comerciante Edilene Cândido, além de vender alimentos, estava se divertindo com os shows. “O movimento está bom. Todo ano estou aqui e a gente aproveita para curtir a festa e se divertir também”, disse.

Segurança e Saúde – A Polícia Militar atua, a cada noite, com um efetivo médio de 150 policiais a pé e motorizados.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também mantém duas equipes, uma ambulância de suporte avançado, uma ambulância básica, mais as motolâncias de apoio.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS) e Samu, Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.Programação – Além dos shows no Parque Solon de Lucena, a Festa das Neves terá, nos dias 2, 3 e 4, apresentações de grupos de cultura popular no palco Culturas Populares.

Outro atrativo são as exposições artísticas. A mostra ‘Senhora das Neves’ está aberta à visitação na Casa da Pólvora, com uma coletânea de 20 artistas locais, sob a curadoria de Augusto Moraes.

Já no Hotel Globo, o público pode conferir a exposição ‘Por Tuas Ruas’, do artista plástico Davi Queiroz.Além dos shows, a Festa das Neves envolve o comércio de alimentos, bebidas e a tradicional maçã do amor, além da estrutura de parques e a Monga, no entorno da Lagoa.

Confira a programação:Palco Lagoa (a partir das 19h)01/08 – Padre Nilson Nunes02/08 – Duquinha / Walkyria Santos03/08 – Gera Almeida / Babado Novo04/08 – Caronas do Opala / Roberta Miranda05/08 – Palhaço Malukinho / Michael Júnior (cover do Michael Jackson) – palco ao lado do monumento a Pedra do Reino – 17hPalco Cultura Popular (a partir das 17h)02/08 – Grupo Raízes Parahyba / Capoeira Angola Palmares03/08 – Boi de Reis Estrela do Norte / Barca Santa Marina04/08 – Vó Mera e suas Netinhas / Babau Joaquim Guedes do Mestre VavauPraça da Independência (a partir das 16h)05/08 – Desfile dos carros antigosDurante todo o período do evento• Tenda do Cordel• Exposições artísticas:- Casa da Pólvora – Coletânea de artistas locais com a curadoria de Augusto Moraes, aberta à visitação diariamente até 26 de agosto, das 9h às 17h.- Hotel Globo – ‘Por Tuas Ruas’, do artista plástico Davi Queiroz, que pode ser vista de domingo a domingo, das 8h às 17h, até 12 de agosto.

