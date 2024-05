Maior São João do Mundo: prévia em Galante continua neste domingo

Mais um dia de prévia d’O Maior São João do Mundo em Galante, distrito de Campina Grande que fica a 19km do centro da cidade. Neste domingo, 26, no palco principal da festa que começa às 10h, haverá show de Bob Leo. Por volta das 12h30, a banda Brasas do Forró sobe ao palco. O último show será às 15h, com Lordi Vini. É o maior São João de Galante dos últimos anos, que oferece uma estrutura especial de segurança, com vistoria na entrada e equipes da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar circulando nas áreas do evento.

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, aprovou a nova estrutura forrozeira do Distrito de Galante, que já é tradicional em realizar O Maior São João do Mundo.

“Em Galante teremos 16 datas de festa junina com uma programação espetacular. O São João é uma festa que movimenta a economia e promove a geração de emprego e renda. Os comércios formal e informal se movimentam e garantem a renda de muitas pessoas”, disse.

Primeiro dia de festa em Galante

No sábado (25), o primeiro dia de prévia, foram realizados shows de Boêmio Raiz, Samya Maia, e banda Forró na Roupa. Um grande público compareceu e curtiu a nova estrutura. A festa foi prestigiada por um grande público, formado por moradores de Galante, de regiões próximas e de Campina Grande. Empresários e políticos da Paraíba também aproveitaram a festa, a exemplo do vice-presidente do Senado, senador Veneziano Vital do Rêgo.

Em todos os eventos juninos de Galante estarão presentes os agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP), além de uma equipe formada por 20 profissionais da Secretaria de Saúde de Campina Grande. Também estarão no distrito os educadores da Campanha “Forró sim, Assédio não”, da Coordenadoria da Mulher do Município, e da Campanha de Combate ao Abuso e à Exploração do Trabalho Infantil, da Secretaria de Municipal de Assistência Social (Semas).