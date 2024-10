Nilda Gondim: “É necessário ter vocação para participar da vida política”

A ex-senadora Nilda Gondim (MDB) acompanhou, na manhã deste domingo (27), o voto do seu filho, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), no bairro do São José, em Campina Grande, e fez uma avaliação da campanha deste ano na Rainha da Borborema.

Na ocasião, Nilda fez uma comparação da disputa em Campina Grande, que tem no segundo turno os candidatos Bruno Cunha Lima (UB) e Jhony Bezerra (PSB), com campanhas passadas que ela vivenciou.

“Era uma campanha totalmente diferente a que eu vivenciei, no tempo de meu pai, Pedro Gondim. Quem era o homem? O homem é Pedro, o homem que não tinha o dinheiro da feira, que foi eleito governador contra todas as arrogâncias da época. Meu pai era um sábio. E Vital do Rêgo (referindo-se ao ex-marido), que também sempre foi pobre, não ligava para dinheiro. Há uma diferença enorme da campanha passada, pois havia idealismo, solidariedade, justiça e afinidade com as pessoas”, ponderou Gondim.

A ex-senadora também fez duras críticas ao candidato Jhony Bezerra e ao governador João Azevêdo, ambos do PSB, afirmando que eles não têm afinidade com a cidade.

“Hoje, vemos uma pessoa que não tem afinidade nenhuma com Campina e que nem filho de Campina é. (Jhony) vem e se acha com direito e arrogância, que por ser candidato do governador, tem o direito de corromper o povo”, criticou Nilda, ao destacar que é necessário ter vocação para participar da vida política.

Assista a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline