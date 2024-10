Neste domingo (6), o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), fez uma avaliação do cenário eleitoral municipal durante entrevista concedida no Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, local onde vota, em Campina Grande. Segundo Ribeiro, a campanha na cidade foi mais “fria” em comparação com anos anteriores, mas ganhou força nos últimos dias.

“Foi uma campanha mais tranquila, mas nos últimos dias o clima eleitoral esquentou um pouco. No geral, as pessoas tiveram tempo para avaliar as propostas e tomar suas decisões”, afirmou o vice-governador.

Ribeiro também comentou sobre a possibilidade de um segundo turno na disputa pela Prefeitura de Campina Grande. Ele não descartou a união das candidaturas de oposição, caso isso aconteça, com o objetivo de enfrentar a atual gestão, do candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB).

“Vamos buscar unir as candidaturas de oposição a partir deste domingo. Após a apuração, vamos nos organizar com aqueles que compartilham o mesmo sentimento e desejo de uma nova gestão para Campina Grande”, declarou Ribeiro, ao projetar um segundo turno do pleito na Rainha da Borborema.

Confira trecho da entrevista: