Voz das Urnas: candidatos a vice-prefeito defendem suas chapas em sabatinas, em Campina

O vice-prefeito é o segundo cargo mais importante no Poder Executivo municipal, atuando como substituto imediato do prefeito em casos de ausência temporária, impedimento ou vacância do cargo. Sua principal função é garantir a continuidade da gestão municipal, assumindo a prefeitura nas ocasiões em que o titular estiver impossibilitado de exercer suas atividades, seja por motivos de viagem, licença, doença ou afastamento definitivo. Além disso, o vice-prefeito deve estar preparado para dar continuidade às políticas públicas e aos programas em andamento, mantendo a estabilidade administrativa do município.

Em muitos casos, o vice-prefeito também pode exercer funções complementares na gestão, conforme a delegação do prefeito, como supervisionar secretarias ou áreas específicas da administração municipal. Embora a Constituição Federal e as legislações locais não determinem funções obrigatórias para o vice-prefeito além da substituição do prefeito, o bom relacionamento e a confiança entre ambos podem fazer com que ele tenha um papel ativo no desenvolvimento de projetos e na execução de políticas públicas, contribuindo para a governança e para a qualidade de vida dos cidadãos.

Na primeira rodada das sabatinas do projeto Voz das Urnas, os seis candidatos à vice-prefeitura de Campina Grande abordaram sobre suas expectativas e projetos para a cidade, bem como reforçaram seus nomes e chapas durante a corrida eleitoral que culminará no dia 6 de outubro, onde a população escolherá, de forma democrática, seus candidatos.

Alcindor Villarim (Pode)

Candidato na chapa do atual prefeito Bruno Cunha Lima (UB), que busca a reeleição para mais quatro anos de mandato, Villarim afirmou que pretende contribuir com o desenvolvimento econômico na cidade: Assista AQUI

Anelisse Meneguesso (PL)

Compondo a chapa com Artur Bolinha (Novo), a médica declarou que a candidatura nasceu dentro de um perspectiva de fortalecimento do nome de Bolsonaro para as eleições de 2026: Assista AQUI

Hermano Nepomuceno (PT)

Candidato à vice-prefeitura na chapa de Inácio Falcão (PcdoB), Nepomuceno declarou que a oposição paralisou aguardando um posicionamento de Romero Rodrigues (Pode): Assista AQUI

Marinaldo Cardoso (Republicanos)

O atual presidente da Câmara de Vereadores e candidato ao lado de Jhony Bezerra (PSB), afirmou que as críticas feitas à gestão de João Azevêdo (PSB) foram construtivas: Assista AQUI

Marry Rodrigues (UP)

Integrando a chapa de Nelson Jr. (Psol), Marry defendeu a criação de conselhos populares na cidade: Assista AQUI

Pedro Ivo (PDT)

O professor Pedro Ivo, da chapa do candidato André Ribeiro (PDT), declarou que buscará o diálogo com a população: Assista AQUI

