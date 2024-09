Justiça eleitoral indefere representação contra prefeitável do PSB/CG

A juíza da propaganda eleitoral em Campina Grande, Daniela Falcão, indeferiu mais dois pedidos do partido União Brasil, do candidato à reeleição Bruno Cunha Lima, contra a campanha de Jhony Bezerra (PSB).

Foram feitos dois pedidos para suspensão do guia eleitoral, no rádio e na TV, do candidato da oposição, alegando propaganda irregular.

A alegação é de que Jhony teria usado, em fala e jingle, informações falsas a respeito do programa Opera Paraíba, que já realizou mais de 30 mil cirurgias eletivas na cidade.

A análise da magistrada decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência antecipada: “Não há elementos probatórios que comprovem o uso de Fake News”.