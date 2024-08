Durante agenda de campanha realizada no domingo (25), na zona rural da cidade, o presidente estadual do Partido Progressistas e ex-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, referendou o nome do médico para conduzir os destinos campinenses.

Em sua fala, Enivaldo evidenciou as qualidades do prefeitável como diretor-geral do Hospital de Clínicas e à frente da Secretaria de estado da Saúde.

“O que você fez para Campina Grande como secretário de Saúde, você já demonstrou que quer bem a Campina. A primeira coisa quando o camarada entra na campanha pra prefeito de Campina é querer ser, mas querer ser de verdade. E você amou tanto Campina Grande que fez um trabalho na área de saúde, que se não fosse você a saúde de Campina Grande estava pior do que já está. Você não está aqui como experiência não, você é uma realidade demonstrada, e que o povo tenha a responsabilidade de saber votar,” declarou.

A coligação ‘Por uma Campina Campeã’ é formada pelo PSB, Republicanos, Rede, Agir, Mobiliza, PP e PSD.

