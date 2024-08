A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) comentou em entrevista concedida à imprensa, nesta terça-feira (20), que a decisão do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) em apoiar a reeleição do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), foi fundamental já com vistas para o processo de 2026.

Camila revelou que conversou bastante com Romero, até porque fizeram uma parceria forte na campanha eleitoral de Guarabira, onde a mãe da deputada, Léa Toscano, disputa a Prefeitura.

“Para nós da oposição, sem dúvida nenhuma, foi fantástico. Campina Grande é o nosso reduto, é a fortaleza da oposição da Paraíba”, disse.

Conforme a deputada, a divisão entre o prefeito Bruno Cunha Lima e Romero Rodrigues não seria interessante, sobretudo, se houvesse uma composição do deputado federal com o governador João Azevedo (PSB), o que enfraqueceria a oposição na Paraíba.

“Ele foi muito consciente nesse aspecto e pensou muito no grupo. Ele falou sobre a questão do grupo, sobre os pedidos, sobre o apelo dos senadores (Efraim e Veneziano), do nosso ex-senador Cássio Cunha Lima. Enfim, ele sai grande porque ele pensou no coletivo e não em si, na sua vaidade ou no seu projeto pessoal, mas sim na Paraíba e na oposição como um todo. A oposição saiu muito mais fortalecida”, avaliou Camila Toscano.