Eleição na Reitoria: Professora defende nova gestão para a UFCG

A professora Fernanda Leal, candidata à vice na chapa de Camilo Farias na eleição da reitoria da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), destacou em entrevista a importância de maior transparência na gestão orçamentária da instituição.

Segundo ela, falta um diálogo eficiente e claro nas decisões financeiras prejudicadas no planejamento e na execução das atividades acadêmicas e administrativas.

Fernanda revelou que, nos últimos anos, a universidade enfrentou problemas graves relacionados ao orçamento.

“Nós tivemos muitas surpresas, como a descoberta de que elementos de despesa foram alocados de forma inconveniente no Centro de Humanidades, dificultando o planejamento das unidades”, disse. A candidatura ressaltou que, embora exista uma proposta de orçamento participativo, a prática foi deixada a desejar.

A transparência é um dos pilares do programa de gestão de Fernanda Leal, que propõe uma administração mais próxima da comunidade acadêmica. “Esse é um princípio da administração pública e também um compromisso da nossa chapa. Queremos colocar luz sobre as decisões e garantir que a universidade seja gerida com responsabilidade e diálogo”, afirmou.

Com apoio expressivo de diretores e vice-diretores de diversos campi, além da adesão da chapa 2, que ficou em terceiro lugar na disputa, Fernanda acredita que o momento é de união. “Estamos construindo um projeto com as pessoas, de forma colaborativa e transparente, para que a UFCG possa planejar não apenas os próximos quatro anos, mas também o futuro de 10 ou 20 anos”, destacou.

Confira a entrevista abaixo