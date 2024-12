Candidato a reitor da UFCG destaca necessidade de resgate da democracia e melhorias estruturais

O candidato a reitor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Camilo Farias, comentou em entrevista à Rádio Caturité FM sobre as propostas de sua chapa, enfatizando o resgate da democracia interna e a necessidade de melhorias estruturais.

Camilo ressaltou que a chapa pretende reverter o déficit democrático instaurado em 2021, quando a gestão atual foi indicada, desconsiderando a consulta à comunidade acadêmica.

Entre os problemas apontados, estão a precariedade da infraestrutura em diversos campi, como o de Campina Grande, a falta de transparência na aplicação de recursos e o atraso no calendário acadêmico, que tem prejudicado a entrada de novos estudantes.

“A regularização do calendário é urgente, mas não foi priorizada, impactando diretamente na retenção e no ingresso de alunos”, destacou.

Camilo reforçou que sua chapa, junto à professora Fernanda Leal, busca estabelecer uma gestão democrática e transparente, ouvindo as demandas da comunidade acadêmica para promover avanços institucionais.

A expectativa é que o segundo turno da eleição, marcado para terça-feira (12), traga uma adesão maior ao projeto proposto pela chapa.

Confira o vídeo da entrevista abaixo: