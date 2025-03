Superintendente do BNB ressalta “parceria profícua” com o setor industrial

“A posse de Cassiano Pereira à frente da Associação Nordeste Forte é mais uma conquista da Paraíba”, avaliou Rudrigo Araújo, superintendente do Banco do Nordeste no estado.

Conforme o dirigente regional do BNB, “temos a expectativa de fortalecimento do setor industrial do Nordeste, a partir da gestão de Cassiano”.

Rudrigo assinalou que já existe uma “parceria profícua” entre o BNB com o setor industrial paraibano, incrementada com a chegada, no ano passado, de Cassiano à presidência da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – Fiepb.

