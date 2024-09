A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB) recebeu na última sexta-feira (20) o presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Paulo Câmara, para um encontro com representantes do setor produtivo do estado.

A reunião teve como objetivo discutir as linhas de crédito disponíveis para empresas de diversos portes, além de explorar o potencial e as possibilidades de crescimento da indústria paraibana.

O evento contou com a presença de empresários, autoridades e representantes de associações setoriais, como a Fecomercio-PB, cujo presidente, Marconi Medeiros, destacou a relevância do diálogo para o desenvolvimento da economia local.

“Acho muito importante, principalmente, para o nosso estado da Paraíba, onde temos grandes empresas na área da indústria e onde precisamos crescer essa parte da economia. A Paraíba tem um potencial muito grande e, através dessa parceria com os blocos numa casa, poderemos trazer um grande desenvolvimento para o nosso estado”, enfatizou Marconi.

Além disso, ele mencionou os desafios enfrentados pelos empresários com a burocracia, que frequentemente atrasa processos importantes para o setor produtivo.

Segundo o presidente da Fecomercio, o Banco do Nordeste tem se empenhado em melhorar esses trâmites.

“Burocracia a gente sabe que no Brasil tem em todas as áreas. Agora, o próprio presidente do Banco do Nordeste nos confirmou que a sua grande luta é para reduzir o tempo de aprovação da indústria”, disse.