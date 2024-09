BNB sinaliza aproximação com o setor industrial da Paraíba

Foi maciça a participação de empresários no encontro promovido ontem pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba com o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco.

Em rápida entrevista, o presidente da Fiepb, Cassiano Pereira disse que a vinda do dirigente do BNB representava uma “virada de chave” na história da entidade.

“Temos expectativa positiva. Esta agenda é uma agenda positiva para a Paraíba. Vamos mobilizar os empresários para que possamos reencontrar as placas de financiamento do BNB que encontrávamos espalhadas no passado por toda a Paraíba”, assinalou Cassiano.

Igualmente em entrevista, Paulo Câmara realçou que o BNB “é um parceiro há muito tempo de ações aqui na Paraíba, e temos desde o ano passado essa missão de fazer com que o crédito cresça não apenas na Paraíba, mas em todos os estados da região Nordeste”.

“Eu falei com o presidente Cassiano (Fiepb) que não vai faltar recurso do banco para os projetos industriais aqui. O que a gente tem que fazer agora é realmente trabalhar, sentarmos à mesa permanentemente vendo as priorizações, entendendo o que é que está dificultando o desenvolvimento aqui da indústria”, situou.

“O que é que o banco pode contribuir o que é que a gente pode fazer para diminuir a burocracia, isso tudo vai ser discutido”, acrescentou o presidente do BNB.

“A gente precisa entender as dificuldades que cada segmento econômico tem. Têm muitas áreas onde o banco atua, desde o pequenininho até os grandes empreendimentos. Cada um tem seu rito diferenciado. A gente precisa realmente entender onde é que está dificultando mais para que a gente possa facilitar”, enfatizou Paulo Câmara.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

