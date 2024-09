Economista apresenta estratégias para impulsionar desenvolvimento da Paraíba

Nesta sexta-feira (20), em evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), o diretor-executivo do Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos (IMB), Erik Figueiredo, compartilhou importantes estratégias para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da Paraíba abordando temas cruciais como a participação do estado no Produto Interno Bruto do país e propostas para melhorar o ambiente de negócios local. A palestra reuniu líderes empresariais do comércio e da indústria, incluindo o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, e o presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Paulo Câmara.

Com foco em ações que podem ser implementadas tanto a curto quanto a longo prazo, Erik Figueiredo, que também é professor de Economia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ressaltou a necessidade de fortalecer a participação da Paraíba no PIB Nacional, e apresentou propostas que visam melhorar o ambiente de negócios, com destaque para a simplificação tributária e incentivos fiscais, pontos essenciais para atrair novos investimentos e fomentar a competitividade industrial.

Durante a palestra, Erik Figueiredo elogiou o trabalho desenvolvido pelo presidente da FIEPB, que tem mantido um diálogo contínuo com os empresários do setor industrial para entender de perto suas realidades e desafios.

Cassiano Pereira tem realizado visitas frequentes nas indústrias da Paraíba, buscando soluções para aumentar a competitividade dos setores produtivos do estado. “Hoje, com esse evento, iniciamos uma nova era na indústria paraibana. Venho acompanhando o trabalho do presidente da federação e nunca vi uma FIEPB tão ativa e tão preocupada com o dia a dia da indústria local”, pontuou o economista.

Para Erik, esse diálogo setorial é fundamental para a construção de políticas públicas eficazes, capazes de criar um ambiente de negócios mais favorável, destacando ainda a importância da criação de zonas de exportação e do estímulo ao consumo de biocombustíveis como etanol, além de propostas para integrar o estado as cadeias produtivas globais.

O presidente executivo do Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool do Estado da Paraíba (Sindalcool/PB), Edmundo Barbosa, que esteve na palestra, comentou sobre a relevância do tema e das estratégias que podem ser aplicadas na Paraíba.

“O economista Erik Figueiredo tem dado uma contribuição significativa ao governo de Goiás (como diretor-executivo do IMB), e nós, aqui na Paraíba, admiramos muito esse trabalho. Seria extremamente benéfico se tivéssemos métricas semelhantes em nosso estado. O que mais me chamou a atenção na palestra foi a preocupação do governo de Goiás com o desenvolvimento local. O estado alcançou um nível de excelência no setor agroindustrial, com potencial de expansão por todos os municípios, promovendo um desenvolvimento diversificado e agregando valor a diferentes segmentos da agroindústria. Um exemplo claro disso é a promoção do etanol, com a criação de legislações específicas para fortalecer essa indústria. Aqui na Paraíba, precisamos, ao menos, seguir as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda compras sustentáveis”, destacou o presidente do Sindalcool/PB, comentando que espera um comprometimento maior do governo do estado com indústrias locais.

Na palestra, o economista destacou medidas a curto, médio e longo prazo que poderão auxiliar no desenvolvimento do estado.

“O governo tem limitações, mas também possui um grande poder de induzir o consumo de etanol, que é uma alternativa mais limpa e gera menos poluição. O que esperamos é um comprometimento maior do governo com as indústrias locais, reconhecendo seu valor e incentivando o consumo de produtos que geram renda e desenvolvimento para a Paraíba. Por isso, parabenizo o presidente Cassiano Perreira por trazer um economista tão brilhante para esse diálogo”, concluiu.

Outro ponto de destaque da palestra foi a redução do chamado “Custo Brasil”, um conjunto de fatores que eleva o custo de operação no país, incluindo os encargos trabalhistas e a complexidade tributária. Erik Figueiredo também enfatizou, como exemplo, algumas iniciativas do estado de Goiás, que tiveram papel importante para o desenvolvimento do estado, como o apoio ao consumo de etanol e a lei de liberdade econômica.

O evento foi uma oportunidade para os empresários conhecerem as propostas de desenvolvimento econômico do estado e discutirem formas de colaborar na implementação das medidas apresentadas. O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado da Paraíba (Sindaçúcar/PB), Eduardo Ribeiro Coutinho, que também é economista, destacou que a palestra de Erik Figueiredo trouxe dados importantes para nortear estratégias eficazes para o desenvolvimento da Paraíba, especialmente no que tange à melhoria do ambiente de negócios e ao fortalecimento do setor industrial. O presidente do sindicato elogiou a clareza e consistência da apresentação de Figueiredo e ressaltou a importância do diálogo contínuo entre a Federação e os empresários.

“Considero que foi uma contribuição muito relevante, e acredito que a FIEPB pode utilizar essas informações como um mapa para definir suas ações, especialmente no que diz respeito a iniciativas que melhorem o ambiente de negócios para o setor industrial. Acho que este evento marca o início de uma nova era na Federação”, destacou Eduardo Ribeiro Coutinho, concluindo que Erik Figueiredo “mencionou algo essencial: o diálogo permanente com o setor empresarial” e que “o presidente Cassiano tem feito isso muito bem, promovendo uma aproximação entre a Federação e os empresários, o que é extremamente fundamental”, concluiu.

Com a presença de representantes de diversos setores produtivos, o evento reforçou a importância de uma colaboração estratégica, estabelecendo um caminho promissor para o desenvolvimento econômico da Paraíba.