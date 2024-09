Em sua coluna “Pé na Estrada”, o agente de viagens Alessandro Sousa abordou a antecipação das datas do Maior São João do Mundo 2025, em Campina Grande, vai durar 38 dias: de 30 de maio a 06 de julho.

Segundo ele, a antecipação é positiva, pois atende uma expectativa do trade turístico da Paraíba, como as agências de viagens e operadoras.

“As agências e operadoras criam produtos e lançam com cerca de quatro a seis meses de antecedência da realização do evento. Isso faz com que no próximo ano, o público seja ainda maior, pois o produto foi lançado de forma antecipada e as pessoas tem mais tempo para programar a viagem para Campina Grande”, comentou.

Ele também destacou as datas escolhidas. Assista na íntegra:

