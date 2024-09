No quadro “Consultório Jurídico” do programa Conexão Caturité, o advogado Floriano Júnior abordou questões importantes sobre direitos do consumidor.

Ele destacou que é possível processar operadoras de telefonia por interrupções no serviço, como quedas de chamadas e problemas com a internet, que são causados por vandalismo ou furto de cabos.

Floriano enfatizou que, nesses casos, o consumidor tem direito a reembolso automático pelo período sem serviço, e que é crucial verificar a fatura para confirmar descontos proporcionais.

Ele também alertou sobre a importância de estar atento a cobranças indevidas e à conferência das faturas, mesmo quando estão em débito automático.

