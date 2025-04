Saiba as empresas que lideram o ranking de reclamações no Procon/CG

O Procon de Campina Grande divulgou nesta quinta-feira, 3, uma lista com as empresas que mais foram alvo de reclamações de consumidores nos primeiros três meses desde ano: janeiro, março e abril.

No total, foram contabilizadas 971 reclamações de possíveis casos de desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), onde o setor de serviços essenciais, como fornecimento de energia elétrica e água, divide o pódio desse ranking com o setor varejista. 1º Energisa Paraíba, 2º Casas Bahia (35) e 3º Cagepa.

Neste balanço parcial de reclamações, o Procon Municipal destacou o nome de pelo menos 20 estabelecimentos comerciais que tiveram a sua prestação de serviço ou venda de produto questionada por consumidores.

Dentre os principais problemas relatados nas ocorrências, estão desde cobranças indevidas, falhas na prestação de serviços, dificuldades para cancelamento de contratos, até a demora na resolução de demandas feitas durante a relação comercial.

De acordo com o coordenador do Procon-CG, Waldeny Santana, o balanço final do ranking das empresas mais reclamadas será divulgado na primeira semana de 2026.

“O levantamento é muito importante para que o consumidor possa se proteger na hora de contratar um serviço ou adquirir um produto através da informação”, destacou o coordenador, lembrando que um consumidor informado é um consumidor protegido.

Com isso, os consumidores que identificarem qualquer irregularidade nas relações de consumo, podem registrar suas reclamações pelo Disque Procon (151), WhatsApp ((83) 98185-8168), telefones ((83) 98186-3609), presencialmente na sede do órgão, na Rua Prefeito Ernani Lauritzen, Centro, ou pelo aplicativo “Campina com Você”. O Procon também está disponível no Instagram (@procondecampina) e Facebook (proconcampinagrandepb).

Veja a lista: