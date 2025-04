Veja a diferença no preço do litro da gasolina comum em João Pessoa

O preço do litro da gasolina comum em João Pessoa varia entre R$ 6,12 (dinheiro) e R$ 6,47 (cartão), diferença de R$ 0,35, conforme levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa, nesta quarta-feira (2). A pesquisa abrangeu 115 postos de combustíveis, permitindo identificar as diferenças de valores praticados em diversos bairros.

A média do preço da gasolina comum ficou em R$ 6,26 para pagamentos em dinheiro e R$ 6,38 no cartão. Em relação ao relatório da semana passada, apenas um estabelecimento registrou aumento no valor à vista.

O posto com a gasolina comum mais barata é o Posto Ferrari (Av. Irineu Pinto, 402, Centro), onde o litro custa R$ 6,12 para pagamento em dinheiro. Já o maior preço praticado está em R$ 6,29 (12 estabelecimentos). No cartão, os preços oscilam entre R$ 6,37 e R$ 6,47.

Gasolina Aditivada – Os valores variam de R$ 6,25 a R$ 6,62, com o menor preço à vista encontrado no Posto Expressão (Av. Nossa Senhora de Fátima, 1749, Torre). No cartão de crédito, o litro pode custar até R$ 6,58.

Etanol – O preço do álcool comum para pagamento no cartão gira entre R$ 4,74 e R$ 4,82, mas quem paga em dinheiro pode encontrar valores a partir de R$ 4,42, no Posto Ferrari (Centro). No cartão, o maior preço registrado foi no Posto São José (Av. Presidente Castelo Branco, 280, Castelo Branco).

Diesel Comum – A média é de R$ 6,18, sendo o menor preço R$ 5,99 no Posto Frei Damião (Av. Joaquim Pires, 600, Bairro dos Ipês) e o maior preço a R$ 6,39, no Posto FX (Rua Francisco L. Coutinho, 209 – Bessa). Nenhum dos postos pesquisados aceita pagamento com cartão para esse combustível.

Diesel S10 – Os preços oscilam entre R$ 6,29 e R$ 6,39, mas à vista podem chegar a R$ 5,99, também no Posto Frei Damião. No cartão, o litro pode alcançar R$ 6,59.

Gás Natural – Pesquisado em 11 postos, o preço médio ficou em R$ 4,99.

A pesquisa completa, com a tabela detalhada por bairros e postos, está disponível acessando o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP https://procon.joaopessoa.pb.gov.br.