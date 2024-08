A tarifa de energia elétrica no Brasil pode ser elevada a partir do próximo mês.

O governo federal já está ciente de que a bandeira amarela na conta de luz deve ser acionada em setembro devido à queda no nível dos reservatórios com a seca em todo o País, noticiou o jornal O Globo.

Além do problema de curto prazo, deve começar a pesar mais para os consumidores os gastos com o acionamento de usinas térmicas para dar conta da demanda no horário de pico.

*notícia repercutida na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

