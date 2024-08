Nesta quinta-feira, 22, Adriano Capobianco, diretor comercial e de Novos Negócios da Partage Malls, concedeu uma entrevista à rádio Caturité FM, em que abordou o futuro do varejo em Campina Grande e no Brasil. Durante a conversa, Capobianco ressaltou a crescente necessidade de profissionalização no setor comercial e destacou o valor insubstituível das relações humanas, mesmo em um mundo cada vez mais digital.

Segundo Capobianco, o cenário do varejo mudou drasticamente nos últimos anos, exigindo dos comerciantes uma visão mais estratégica e profissional. “O varejo hoje é um local de profissionalização. Aquela ideia de uma pessoa que não sabia o que ia fazer da vida, mas tinha um dinheiro e resolveu abrir uma loja e só esperar os consumidores, não existe mais. Hoje é preciso entender a que necessidade a sua operação vai atender e como você pode fazer isso de forma mais eficiente que o seu concorrente”, afirmou o diretor.

Ele também enfatizou que o mercado se tornou global, com concorrentes não apenas locais, mas também internacionais, graças ao comércio eletrônico. “O concorrente do varejista de Campina Grande não está só em Campina, pois as pessoas compram pela internet, em sites asiáticos e o produto chega em casa. O varejo local é fundamental e tem várias campanhas no sentido de valorizar o varejo local e isso é muito importante. No entanto, é preciso ter uma visão profissional”, observou.

Outro ponto crucial abordado por Capobianco foi o papel das relações humanas no sucesso do varejo. Ele destacou que, apesar do avanço digital, o contato direto com os clientes e a construção de relacionamentos continuam sendo um diferencial competitivo significativo.

“O contato com o público é fundamental, porque as relações são humanas; você constrói relações humanas com seres humanos. A pessoa que trabalha na sua empresa é o representante e há conexão com outras pessoas. A gente achou que o digital ia resolver tudo, mas a gente precisa da relação humana porque é diferencial na decisão das pessoas”, concluiu.

