O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana ofertando 215 novas oportunidades no mercado de trabalho na Capital. São vagas em diferentes funções para pessoas com e sem experiência.

Os interessados podem conferir as ofertas disponíveis e as exigências de forma online, através do Painel da Empregabilidade – www.joaopessoa.pb.gov.br/serviço/painel-da-empregabilidade – ou pessoalmente na sede do Sine-JP, no bairro do Varadouro.

Entre as oportunidades ofertadas a partir desta segunda-feira (20), a que tem maior número de vagas é para pedreiro, com 39, inclusive para as categorias de acabamento e fachada, com e sem experiência comprovada na Carteira de Trabalho. No ramo da construção civil também tem 10 vagas para servente de obras, três para auxiliar de pedreiro e duas para mestre de obras.

Na área de vendas, tem 16 vagas para vendedor, sendo 10 para pracista e seis para atuação interna, com exigência mínima de seis meses de experiência na Carteira de Trabalho.

Na lista do Sine-JP também consta 12 vagas para serviços gerais na manutenção de edificações, 9 para estoquistas e outras diferentes áreas em número menor, como montador de móveis de madeira (2), mecânicos de automóveis (1), máquinas agrícolas (1), motocicleta (1), entre outras.

No setor de alimentação tem vagas para atendente balconistas, garçom e auxiliar de lanchonete e de cozinha. Tem ainda ofertas para assistente administrativo, com 4 oportunidades.

Serviço

O Sine-JP está localizado na Avenida João Suassuna, nº 49 – primeiro casarão da Vila Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (83) 98654- 8978.