A Prefeitura Municipal de Duas Estradas, na Paraíba, realiza concurso público visando preencher 40 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Conforme o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos:

Auxiliar de Serviços Gerais (10); Agente Comunitário de Saúde (1); Guarda Municipal (2); Profissional de Apoio Escolar (4); Assessor Jurídico (1); Assistente Social (1); Contador (1); Enfermeiro (2); Farmacêutico (1); Fiscal de Tributação (1); Fonoaudiólogo (1); Médico (2); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1); Professor Classe “A” (5); Professor Classe “A” – AEE (1); Professor Classe “B” – Artes (1); Professor Classe “B” – Ciências (1); Professor Classe “B” – Língua Inglesa (1); Psicopedagogo (1).

Há vagas reservadas para candidatos (AC, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.412,00 a R$ 11.000,00.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 9 de junho de 2024, pelo site CPCON, com taxas de R$ 75,00 a R$ 115,00.

A solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 10 e 13 de maio de 2024.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 14 de julho de 2024; teste de aptidão física, para o cargo de Guarda Civil Municipal; prova de títulos, para os cargos de nível superior.

O conteúdo programático consistirá em questões de português, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.