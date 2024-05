Prefeitura de Soledade começa nesta 6ª feira inscrição para concurso público

A Comissão Permanente de Concursos (CPCon) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) é a responsável pela execução do concurso público da Prefeitura Municipal de Soledade, cujo edital foi lançado nesta quinta-feira (9).

Estão sendo oferecidas 100 vagas em diferentes níveis e as inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 10 de maio às 23h59min do dia 9 de junho, pelo site http://cpcon.uepb.edu.br.

O concurso será realizado em duas fases. A primeira fase será de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

A segunda fase terá prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de motorista – categoria B/C; teste de aptidão física, de caráter eliminatório, para os cargos de Guarda Civil Municipal; e prova de títulos, para os cargos do nível superior – Magistério.

As 100 vagas estão assim distribuídas: 33 para nível fundamental incompleto; quatro para nível fundamental completo; 16 para nível médio/técnico; 19 para nível superior; e 24 vagas para nível superior – magistério. As vagas de nível fundamental incompleto são de auxiliar de serviços gerais, cozinheira, gari, motorista – Categoria B/C e vigilante. As vagas para nível fundamental completo são para assistente administrativo.

Para nível médio/técnico, as vagas são para auxiliar em Saúde Bucal, cuidador, guarda Civil Municipal (feminino e masculino), técnico de enfermagem, técnico de enfermagem plantonista, técnico de laboratório de análises clínicas, técnico em radiologia

. Para nível superior, há vagas para assistente social, bioquímico, enfermeiro plantonista hospitalar, enfermeiro plantonista (SAMU), enfermeiro PSF, fisioterapeuta, médico plantonista, médico PSF, médico psiquiatra odontólogo CEO com habilitação, odontólogo PSF.

As vagas para nível superior – magistério são de orientador educacional, professor com licenciatura em Ciências Biológicas, professor com licenciatura em Educação Artística, professor com licenciatura em Educação Física, professor com Licenciatura em geografia, professor com licenciatura em Língua Espanhola, professor com Licenciatura em Língua Inglesa, professor com Licenciatura em Língua Portuguesa, professor com licenciatura em Matemática, professor de Educação Básica I.

Todas as informações estão disponíveis no edital, que pode ser conferido neste link.