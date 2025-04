A senadora Daniella Ribeiro (sem partido-PB) participará, nesta terça-feira (08/04), às 13h, da cerimônia de assinatura do protocolo de intenções com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para implementar o programa “Antes que Aconteça”.

O documento formalizado pelo presidente do CNMP, Paulo Gustavo Gonet, inclui o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a deputada Soraya Santos (PL-RJ).

A parceria garantirá medidas de enfrentamento à violência contra a mulher como estruturar políticas de acesso à Justiça, segurança, inovação, pesquisa e produção de dados.

Uma das medidas do programa já em fase de implantação é a reserva de um espaço nas delegacias de polícia, chamados de salas lilás, para atendimento humanizado às mulheres e meninas vítimas de violência.

A primeira sala lilás do país pelo programa Antes que Aconteça foi inaugurada, no dia 21/03, em João Pessoa (PB).