Primeira Sala Lilás do Brasil é inaugurada em João Pessoa

Espaço entregue à população nesta sexta-feira (21 oferece acolhimento humanizado e fortalece a rede de enfrentamento à violência contra a mulher

A primeira Sala Lilás do programa “Antes que aconteça” foi inaugurada nesta sexta-feira (21) em João Pessoa, na Paraíba. O espaço, instalado no Instituto de Medicina Legal da Paraíba (IML-PB), no bairro do Cristo, tem como objetivo oferecer acolhimento humanizado e atendimento especializado às mulheres e meninas vítimas de violência.

A iniciativa é coordenada nacionalmente pela senadora Daniella Ribeiro, em parceria com o Ministério da Justiça e o Governo do Estado da Paraíba.

A solenidade contou com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, da atriz e ativista Luiza Brunet, do governador da Paraíba, João Azevêdo, além de autoridades locais e representantes de organizações ligadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A senadora Daniella Ribeiro destacou a importância da iniciativa e o impacto positivo que a Sala Lilás trará para as mulheres vítimas de violência. “Este é um momento histórico para a Paraíba e para o Brasil.

As Salas Lilás representam um grande avanço na garantia de um atendimento digno e qualificado para as mulheres”, afirmou a parlamentar.

“A violência contra a mulher é uma realidade que afeta a todos nós. Se não aconteceu com você, certamente conhece alguém que já passou por isso ou tem alguém próximo que enfrenta essa situação. Por isso, iniciativas como as Salas Lilás são essenciais para garantir acolhimento e proteção às vítimas.”, enfatizou a senadora Daniella Ribeiro.

Regulamentação no sistema judiciário

Durante o evento, o ministro Ricardo Lewandowski assinou a portaria que regulamenta a implementação das Salas Lilás nos espaços da Segurança Pública e do Sistema de Justiça. O documento estabelece diretrizes para o funcionamento dessas unidades em todo o país. A portaria do Ministério da Justiça institui o programa Sala Lilás, que define parâmetros para um atendimento humanizado, especializado e acolhedor às mulheres e meninas em situação de violência, garantindo um ambiente seguro e adequado para essas vítimas.

“O que estamos vendo hoje aqui, deve-se, antes de mais nada, a força dessa mulher paraibana, a persistência, a resiliência e, mais importante do que isso, o direcionamento das emendas que ela tem direito para esse importantíssimo programa”, ressaltou o ministro.

A atriz Luiza Brunet, conhecida por seu ativismo em defesa dos direitos das mulheres, também falou sobre a relevância do projeto e a necessidade de ampliação dessas salas para outras regiões do Brasil.

“Que essas salas possam chegar a outros estados do país. A gente precisa que as mulheres brasileiras, as meninas e os meninos possam viver em paz e harmonia”, declarou a atriz e modelo.

O governador da Paraíba, João Azevêdo, reforçou o compromisso do estado com o programa e destacou que a Sala Lilás em João Pessoa é apenas o início de um projeto que será expandido para outras cidades paraibanas.

“O combate à violência contra a mulher precisa começar na raiz do problema, e é exatamente essa a proposta do programa ‘Antes que Aconteça’. É fundamental reconhecer que, culturalmente, muitas mulheres ainda se sentem intimidadas ou fragilizadas para procurar uma delegacia imediatamente. Esse programa vem justamente para oferecer suporte desde os primeiros sinais de violência.”, declarou o chefe do Executivo.

Coordenadora estadual do Programa Antes que Aconteça, Camila Mariz, comentou a relevância de equipamentos assim nas cidades onde ainda não existem delegacias da mulher.

“Denunciar é fundamental. Os dados mostram que 90% das mulheres que recebem atendimento, amparo e acolhimento não chegam ao feminicídio. Elas podem enfrentar a violência doméstica, mas jamais devem se sentir culpadas”, pontuou Camila Mariz.

Mais de 50 salas na Paraíba

A Sala Lilás de João Pessoa é a primeira de um total de 52 unidades que serão instaladas no estado. O programa também prevê a implantação dessas salas em Campina Grande e São João do Rio do Peixe, garantindo que mulheres de diversas regiões do estado tenham acesso a um atendimento adequado.

O programa “Antes que aconteça”, lançado em 2023 pela senadora Daniella Ribeiro e pela deputada Soraya Santos, tem como foco fortalecer a rede de combate à violência contra a mulher. A Paraíba é pioneira na execução do projeto, que deve ser ampliado para outros estados nos próximos anos.

De acordo com a pesquisa “Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil” (Datafolha/FBSP – 2025), 90% das mulheres que sofreram violência afirmam que houve testemunhas, incluindo amigos, conhecidos e familiares. Além disso, o Brasil registrou 1.459 feminicídios em 2024, o maior número da série histórica. Esses dados reforçam a necessidade de iniciativas como as Salas Lilás, que buscam garantir um atendimento mais eficaz e humanizado para as vítimas.