Papa Francisco: atravessar a Porta Santa para recomeçar unidos na caridade

Do Hospital Gemelli, o Papa Francisco enviou uma mensagem de proximidade aos peregrinos que participaram da peregrinação jubilar da arquidiocese de Nápoles. O texto se dirige também a muitos fiéis, em sua maioria provenientes de outras dioceses italianas, que neste dia atravessarão a Porta Santa.

Saudando-os, o Papa escreve que é nessas ocasiões que “se expressa a unidade que os reúne como comunidade ao redor de seus Pastores e do Bispo de Roma, bem como o compromisso de abraçar o convite de Jesus a entrar ‘pela porta estreita'”, e acrescenta:

“O amor é assim: une e faz crescer juntos. Por isso, ainda que por caminhos diferentes, foi ele que os trouxe aqui, ao túmulo de Pedro, de onde poderão partir ainda mais fortalecidos na fé e mais unidos na caridade.”

Agradecimento pelas orações

Francisco destaca, ainda, o apoio que sente durante este período de internação: “sobretudo através das orações – escreve – com as quais me acompanharam”. “Por isso, mesmo não podendo estar fisicamente presente entre vocês, expresso minha grande alegria em saber que estão unidos a mim e entre si no Senhor Jesus, como Igreja”.

Ao concluir o texto, Francisco concede sua bênção, assegurando suas orações e deixando um pedido: “Recomendo-lhes: continuem também vocês a rezar por mim”. O texto foi lido pelo cardeal Domenico Battaglia, que celebrou a Missa no adro da Basílica de São Pedro.

* Com informações do Vatican News