Boa notícia: papa Francisco vai receber alta neste domingo

Após 36 dias internados, o papa Francisco terá alta neste domingo (23), afirmou neste sábado (22) a equipe médica do hospital Agostino Gemelli, em Roma.

O pontífice está em condições clínicas estáveis há duas semanas, ainda de acordo com os médicos, e a recomendação de repouso a partir de agora é de ao menos 2 meses. Após deixar o hospital, o papa irá para a Casa Santa Marta, sua residência oficial.

Francisco, 88, tem apresentado melhoras nos últimos dias, com a diminuição da necessidade de oxigênio suplementar e a intensificação de fisioterapia respiratória e motora. A única vez que a equipe médica havia falado com jornalistas sobre o estado de saúde do papa foi em 21 de fevereiro, após uma semana de internação. Depois disso, ele sofreu ao menos quatro crises respiratórias graves.

No período, segundo o Vaticano, o papa manteve parcialmente seu trabalho, despachando documentos e nomeações pessoalmente com colaboradores próximos, como o cardeal Pietro Parolin. No entanto, precisou anular celebrações ligadas ao Jubileu da Igreja, que ocorre a cada 25 anos, e deixou de recitar o Angelus por cinco domingos, uma lacuna para os fiéis acostumados a encher a praça São Pedro.

Francisco foi internado em 14 de fevereiro para tratar sintomas de uma bronquite. Nas semanas anteriores, havia apresentado dificuldades respiratórias que o forçaram a interromper a leitura de textos em cerimônias.

Realizados os primeiros exames no hospital, o papa recebeu diagnóstico de infecção polimicrobiana nas vias respiratórias, causada por fungos, bactérias e vírus. Em seguida, uma tomografia revelou que o papa também sofria de pneumonia nos dois pulmões.

O equilíbrio da terapia farmacológica, à base de cortisona e antibiótico, se tornou um desafio para os médicos, que falaram pela primeira vez com os jornalistas no dia 21 de fevereiro. Na ocasião, disseram que o quadro era complexo, também pela idade e por doenças crônicas, e que o papa, após uma semana de internação, ainda não estava fora de perigo.

No dia seguinte, um susto. O boletim médico informava que as condições do papa eram graves, depois de uma crise respiratória asmática, que exigiu a aplicação de oxigênio por meio de catéter nasal. Também precisou de transfusões de sangue, para combater queda de plaquetas. A evolução do quadro passou a ser considerada incerta, com o “prognóstico reservado”, como dizem os médicos italianos.

Após uma leve insuficiência renal ter sido detectada e sanada, Francisco passou dias de estabilidade e leve melhora. Até que, em 28 de fevereiro, outro episódio grave foi relatado pelo boletim médico: uma segunda crise respiratória havia provocado vômito, que precisou ser aspirado. Pela primeira vez, o papa fez uso de ventilação mecânica com máscara, sem ser intubado.

Outra fase de estabilidade, sempre dentro da complexidade do quadro, foi seguida por duas crises respiratórias agudas no dia 3 de março, causadas por acúmulo de muco nos brônquios. Foi necessária uma broncoscopia para aspiração de secreções, e o papa voltou a respirar com ajuda de ventilação mecânica.

A situação retomou a estabilidade. Na noite do dia 6, o Vaticano divulgou um áudio gravado pelo papa naquele dia, em que ele agradecia os fiéis da praça São Pedro pelas orações. Foi a primeira manifestação sem ser por escrito desde início da internação. A voz afanada confirmava a fragilidade de seu estado de saúde.

Os boletins médicos passaram a ser divulgados somente em alguns dias, dando sinais da estabilidade do quadro. Mesmo assim, o prognóstico continuou reservado até 10 de março, quando os médicos falaram em “melhora consolidada” e boa resposta à terapia farmacológica.

Desde então, apesar da complexidade da situação, a situação era considerada sob controle. No domingo dia 16 de março, foi divulgada a primeira foto de Francisco depois de internado. Ele apareceu quase de costas, olhando para o altar da capela que faz parte de sua suíte no décimo andar do hospital e com a mão direita inchada, segundo Vaticano, devido à falta de mobilidade.

*MICHELE OLIVEIRA/folhapress