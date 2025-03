Médicos divulgam novos avanços na recuperação do papa Francisco

A assessoria de imprensa do Vaticano divulgou nesta quarta-feira um novo boletim médico com atualizações sobre o estado de saúde do papa Francisco.

Foi reduzida a oxigenoterapia de alto fluxo. Progressos na fisioterapia motora e respiratória.

Eis o boletim médico desta quarta-feira:

“A condição clínica do Santo Padre continua melhorando.

O Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e também reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo.

O progresso da fisioterapia motora e respiratória continua.

Esta manhã, na solenidade de São José, o Santo Padre concelebrou a Santa Missa.”

Segundo informado, os médicos consideram as infecções pulmonares sob controle, embora ainda não eliminadas.

Os valores dos exames clínicos estão dentro da normalidade e ele continua sem febre. O dia do Papa transcorreu entre tratamento, oração e um pouco de atividade de trabalho.

Quanto aos ritos da Semana Santa, ainda não foi tomada uma decisão.

Diante da estabilidade do estado de saúde do Papa, o próximo boletim médico está previsto apenas para a próxima semana”.

*com ascom/vaticano