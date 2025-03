Papa: em Jesus encontramos a esperança para mudar nossas vidas

O Papa Francisco continua internado no Hospital Gemelli de Roma, onde se encontra desde o último dia 14 de fevereiro em consequência de uma pneumonia bilateral.

Mas também nesta quarta-feira – Dia de São José, e dia dos Pais na Itália – o Santo Padre quis que fosse publicado o texto por ele preparado para a tradicional Audiência Geral das quartas-feiras.

Desde o seu internamento as audiências foram suspensas nas os textos foram mesmo assim publicados.

No âmbito do Ciclo de Catequeses para este Jubileu 2025 sobre o tema, Jesus Cristo nossa Esperança, Francisco dedicou a sua reflexão nesta quarta-feira a Nicodemos, na série, “A vida de Jesus. Os Encontros”.

Com esta catequese, – destaca Francisco no texto – começamos a contemplar alguns encontros narrados nos Evangelhos, a fim de compreender a maneira com a qual Jesus dá esperança. De fato, há encontros que iluminam a vida e trazem esperança.

Francisco sublinha que pode acontecer, por exemplo, que alguém nos ajude a ver de uma perspectiva diferente uma dificuldade ou um problema que estamos enfrentando; ou pode ocorrer que alguém simplesmente nos dê uma palavra que não nos faça sentir sozinhos na dor pela qual estamos passando. Às vezes, também pode haver encontros silenciosos, em que nada é dito, mas também esses momentos nos ajudam a retomar o caminho.

E o primeiro encontro que o Papa evidencia é o de Jesus com Nicodemos, narrado no capítulo 3 do Evangelho de João.

Nicodemos vai até Jesus à noite: um horário incomum para um encontro. Na linguagem de João, as referências de tempo geralmente têm um valor simbólico: aqui a noite é provavelmente a noite que está no coração de Nicodemos. Ele é um homem que se encontra na escuridão das dúvidas, naquela escuridão que experimentamos quando não entendemos mais o que está acontecendo em nossas vidas e não vemos claramente o caminho a seguir. Se você estiver no escuro, é claro que buscará a luz.

Nicodemos – afirma Francisco -, busca Jesus porque sentiu que Ele pode iluminar a escuridão de seu coração.

Nicodemos não entende o que Jesus lhe diz porque continua a pensar com sua própria lógica e categorias. Ele é um homem com uma personalidade bem definida, tem um papel público, é um dos líderes dos judeus. Mas provavelmente as contas não fecham mais para ele. Nicodemos sente que algo não está mais funcionando em sua vida. Ele sente a necessidade de mudar, mas não sabe por onde começar.

“Em alguns momentos da vida, isso acontece com todos nós. Se não aceitarmos de mudar, se nos fecharmos em nossa rigidez, nos hábitos ou nas nossas formas de pensar, iremos correr o risco de morrer. A vida está na capacidade de mudar para encontrar uma nova maneira de amar”.

Francisco diz que escolheu começar com Nicodemos também porque ele é um homem que, com a sua própria vida, mostra que essa mudança é possível. Nicodemos conseguirá: no final, ele estará entre aqueles que vão a Pilatos para pedir o corpo de Jesus (cf. Jo 19,39)! Nicodemos finalmente veio à luz, renasceu e não precisa mais ficar no escuro.

“As mudanças às vezes nos assustam. Por um lado, elas nos atraem, às vezes as desejamos, mas, por outro lado, preferimos permanecer nas nossas comodidades. É por isso que o Espírito nos incentiva a enfrentar esses medos”.

Jesus recorda a Nicodemos que também os israelitas tinham medo quando andavam no deserto. E eles se fixaram tanto em suas preocupações que, em algum momento, esses medos assumiram a forma de serpentes venenosas. Para serem libertados, eles tinham de olhar para a serpente de cobre que Moisés havia colocado em um poste, ou seja, tinham de olhar para cima e ficar diante do objeto que representava seus medos. Somente olhando diretamente para o que nos causa medo é que podemos começar a nos libertar.

Francisco finaliza dizendo que “Nicodemos, como todos nós, poderá olhar para o Crucificado, Aquele que derrotou a morte, a raiz de todos os nossos medos. Levantemos também nós o olhar para Aquele a quem traspassaram, deixemos também nós sermos encontrados por Jesus. Nele encontramos a esperança para enfrentar as mudanças em nossa vida e nascer de novo”.

Com Vatican News