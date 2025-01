Uma técnica de enfermagem fez confusão ao conferir os números dos jogos da Mega-Sena e achou que tivesse sido vitoriosa na Mega da Virada. Um vídeo publicado pela médica Nathália Dal-Ros nas redes sociais viralizou ao mostrar a equipe do plantão de um hospital em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, comemorando a “sorte” da colega.

Foi Josiane Bittencourt, técnica de enfermagem, quem achou que tinha levado a bolada. Ela tinha apostado os seis números sorteados, mas eles estavam em jogos diferentes do mesmo bilhete.

Dal-Ros contou à reportagem que o irmão de Bittencourt foi quem jogou o balde de água fria. De acordo com a médica, a colega chegou a abandonar o plantão, mas, na porta do hospital, foi informada pelo irmão, que tinha ido buscá-la, que não era a nova milionária do pedaço. “O irmão dela disse que não era assim que ganhava e ela retornou [ao trabalho]”, relata.

No vídeo, as profissionais estão no corredor do hospital e abraçam Bittencourt, que chora de emoção. Também é possível ver o bilhete “vitorioso”, com os números sorteados circulados -em jogos diferentes.

De acordo com a legenda da postagem de Dal-Ros, todo mundo do plantão conferiu junto e não percebeu o erro. “Quando não ensinam na faculdade de Enfermagem e Medicina como conferir a Mega Sena”, escreveu no vídeo publicado em seu Instagram.

Oito apostas acertaram as seis dezenas da Mega-Sena da Virada, nesta terça-feira (31), com prêmio principal no valor de R$ 635.486.165,38. Assim, cada uma receberá R$ 79.435.770,67.

Os números sorteados foram: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57. Os vencedores são de quatro estados: dois de Brasília, um de Nova Lima (MG), dois de Curitiba (PR), um de Pinhais (PR), um de Osasco (SP), e outro de Tupã (SP).

*Folhapress