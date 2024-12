Ministro do TCU anuncia ofensiva contra “subsídios ineficazes”

O paraibano Vital do Rêgo Filho, que vai presidir o Tribunal de Contas da União a partir de janeiro, anunciou uma ofensiva para limitar os “subsídios ineficazes” concedidos pelo governo federal.

O TCU estabeleceu um prazo de 180 dias para o Ministério de Minas e Energia apresentar plano de ação para revisão desses valores.

“Essas renúncias não são proporcionais ao ganho do Brasil em termos de empregos gerados. E as renúncias são ad aeternum” (para sempre), acentuou o ministro do TCU.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

