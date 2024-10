Lideranças petistas ´batem boca´ publicamente

O ´andar de cima´ do PT está ´assanhado´ desde que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou os resultados da eleição do último domingo em entrevista ao canal de notícias CNN Brasil.

Padilha avaliou que o PT (seu partido) precisa realizar “uma avaliação profunda” acerca do acanhado desempenho nas eleições deste ano.

Para ele, o partido precisa “voltar a ser um partido com mais protagonismo, sobretudo nas grandes cidades, nas médias cidades”.

A deputada Gleisi Hoffmann reagiu enfaticamente, via redes sociais: “Temos de refrescar a memória do ministro Padilha o que aconteceu conosco desde 2016, e a base de centro e direita do Congresso que se reproduz nas eleições municipais, que ele bem conhece”.

“E estamos numa ofensiva da extrema direita. Ofender o partido fazendo graça, e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados”, emendou a presidente petista.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

Aparte: Prefeito detona petista em João Pessoa