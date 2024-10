Bancada do PT quer vaga no TCU para apoiar Hugo Motta

A bancada do PT na Câmara Federal está pedindo uma ´contrapartida´ para fechar o apoio a Hugo Motta: a indicação da próxima vaga a ser aberta do Tribunal de Contas da União.

Essa vaga no TCU seria para a deputada Gleisi Hoffmann (PR), atual presidente nacional do PT, ou para o atual líder do PT na Câmara, deputado Odair Cunha (MG).

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

