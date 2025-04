Na Feira Central, Zé da Goma dá aula de economia e sabor com leite de coco natural

O repórter das ruas Gabriel Diniz, da Caturité FM, foi até a Feira Central de Campina Grande e bateu um papo com o comerciante Zé da Goma, que deu uma verdadeira aula sobre o preparo do leite de coco artesanal — uma alternativa mais saudável, saborosa e barata para a Semana Santa.

“Já leva o coco ralado, coloca no fogo e extrai o leite do coco original. Não tem conservante, não tem química. A gente trabalha com o coco original”, destacou.

Além do sabor, Zé também garantiu que o custo-benefício compensa:

“É ouro com alumínio. Sai muito mais barato e tem mais qualidade. Tanto na qualidade como na quantidade, vai render muito mais.”

Atualmente, o coco seco está custando R$ 5 a unidade ou R$ 15 o quilo, e cada coco pode render até 400 ml de leite. Segundo ele, o preparo é simples:

“Depois que compra, faz em casa. Não tem segredo. Bota no fogo, espera um minuto e já extrai o leite.”

Com a chegada da Semana Santa, a expectativa de vendas é alta:

“A gente trabalha com o dobro do produto, tanto a goma quanto o coco. A movimentação tá muito bacana!”

Ouça:

Quer aprender mais com o mestre do coco? Assista ao vídeo completo nas redes da Caturité FM.