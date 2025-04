Páscoa: avaliação dos ovos mais vendidos em supermercados

A poucos dias da Páscoa, as gôndolas de todos os supermercados já estão repletas de ovos. Para ajudar na hora da escolha, a Folha de S.Paulo avaliou às cegas 46 ovos encontrados em grandes redes e confeitarias artesanais com produção reduzida.

Os chocolates foram divididos em seis categorias, para permitir uma comparação mais precisa de suas características: ao leite (5), branco (5), crocante (7), amargo (7), recheados (13) e disponíveis em grandes redes de supermercado (9). Nenhuma marca foi repetida em mais de uma categoria.

Foram levados em consideração critérios como ingredientes, textura, apresentação, sabor e proporção de chocolate e outros ingredientes. A presença exagerada de açúcar foi uma constante na maior parte das categorias.

A seleção reuniu tanto marcas que mandaram ovos à Redação quanto aquelas que enviaram a pedido, além de produtos comprados pelo jornal. O júri não teve conhecimento prévio das marcas que participaram da avaliação, que segue critérios editoriais.

Formaram o corpo de jurados os especialistas: Helena Lima, confeiteira do restaurante Maní; Katia Yoshihara, confeiteira e professora de gastronomia do Centro Universitário Belas Artes; Maurício Marques Lopes Filho, professor de gastronomia da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Priscila Pastre, crítica gastronômica da Folha de S.Paulo; e Vera Gasparian, empresária formada em gastronomia. Além deles, jornalistas da Folha de S.Paulo que são consumidores desses produtos se juntaram às mesas em cada categoria.

A seção Folha Prova oferece ao leitor um guia de compras e já avaliou itens como vinho branco, azeites, creme de avelã, pão de queijo congelado e panetones. O resultado não é um ranking, mas uma lista que avalia os pontos fortes e fracos dos produtos.

Veja a seguir os comentários sobre os produtos selecionados na categoria ovos disponíveis em grandes redes de supermercado.

*

Ovos vendidos em supermercados

A seleção inclui produtos industrializados que custam até R$ 83. Nesta categoria, os jurados avaliaram sobretudo a relação custo-benefício dos ovos de chocolate.

Participaram da degustação as especialistas Katia Yoshihara (Belas Artes), Helena Lima (Maní) e Vera Gasparian, além dos jornalistas da Folha Lara Piller, Caroline Hardt e Fernando Narazaki.

Bis

O ovo incorpora pedaços do chocolate vendido em barrinhas. Foi aprovado pelo júri, mas não ganhou o título de preferido. “Acho interessante o contraste do waffle, que torna a textura diferente das centenas de industrializados vendidas no mercado”, disse Helena Lima.

“Ele segue bem a proposta do waffle, de modo que a pessoa já sabe o que vai comprar”, complementou Katia Yoshihara. A partir de R$ 66,99 (305,40 g) em Pão de Açúcar

Ferrero Rocher

Os jurados concordaram que este é o mais próximo de um chocolate encorpado. “Dá para sentir o gosto do cacau, tem personalidade”, disse Caroline Hardt. Na opinião de Helena Lima, é um chocolate digno, mas não impressiona.

Katia Yoshihara fez uma observação com relação à textura do ovo: “Ele esfarela na boca, fica algo arenoso. Concordo, porém, que é um chocolate digno”. A partir de R$ 82,90 (225 g) em Tenda Atacado.

Kinder Ovo

Mais popular pelas surpresas do que pelo chocolate, o ovo agrada por se manter fiel à fórmula que sempre usou. “É um chocolate que lembra a minha infância”, diz Lara Piller. “Gosto dessa mistura do chocolate branco com o preto”, comenta Fernando Narazaki. Os jurados avaliaram, no entanto, que há pouco chocolate no ovo. “Não tem sabor de cacau”, afirmou Vera Gasparian. A partir de R$ 79 (150 g) em Pão de Açúcar.

Ouro Branco

Reproduz a receita do clássico bombom da Lacta –e agradou a maioria dos paladares dos integrantes do júri . “É o tipo de ovo que eu compraria”, disse Narazaki. “Apesar de ser muito industrializado, é bom dentro do possível”, avaliou Hardt. “A crocância também agrada, é um ponto diferente dos demais”, finalizou Gasparian.A partir de R$ 63,89 (359 g) em Tenda Atacado.

Foram provados ainda os ovos Caribe, da Garoto (R$ 54,90, 229g), Kit Kat, da Nestlé (R$ 61,99, 332 g), Arcor ao leite (R$ 42,90, 150g) e Lacta ao leite (R$ 43,99, 170), mas eles não figuraram entre os melhores.

*LUIS EDUARDO DE SOUSA/folhapress