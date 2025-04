Nutricionista ensina como fazer leite de coco caseiro: saudável, fácil e cheio de sabor

Na Semana Santa, as tradições culinárias ganham destaque nas mesas das famílias brasileiras. Além do peixe, da feijoada doce e da clássica bacalhoada, outro ingrediente muito presente nessa época é o leite de coco. Mas você já pensou em preparar o seu em casa?

A nutricionista Ana Paula Moreira, em sua coluna semanal, compartilhou uma receita simples e saudável de leite de coco caseiro — perfeito para quem quer fugir dos industrializados e manter uma alimentação mais natural.

“É super simples. Basta bater no liquidificador uma xícara de coco ralado com três xícaras de água morna. Depois é só coar e pronto! Você já tem o leite de coco feito em casa, por você mesma”, ensina Ana Paula.

Além de ser fácil de fazer, o leite de coco caseiro é versátil e pode ser usado em diversas receitas — doces ou salgadas. “Você pode usar no peixe, no feijão de coco, numa vitamina ou até no cuscuz. Ele dá aquele toque especial, mas sem os aditivos ou excesso de gordura que muitas vezes encontramos nas versões industrializadas.”

Ana Paula reforça ainda que o leite de coco feito em casa pode ser armazenado no congelador para uso posterior, o que facilita o preparo de refeições ao longo da semana.

“É algo que não leva tempo, é saudável e você ainda sabe exatamente o que está consumindo. É uma forma de resgatar o sabor da tradição com mais consciência alimentar.”

Para quem quer manter o sabor típico da Semana Santa, mas sem abrir mão da saúde, vale a pena testar essa dica da nutricionista — direto da sua cozinha para a mesa da família.