CVC registra aumento nas vendas de pacotes turísticos para a Paraíba

A Paraíba iniciou o ano de 2025 com números animadores no setor de turismo. Segundo dados da operadora CVC, a venda de pacotes de viagem para o estado cresceu 64% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2024.

O resultado positivo é atribuído aos investimentos constantes realizados pelo Governo da Paraíba, e ao trabalho intenso da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde) e, em articulação com o trade turístico por meio de parcerias público-privadas.

As ações estratégicas incluem campanhas promocionais, ativações comerciais, capacitações de agentes de viagens em todo o Brasil, participação em feiras de turismo e realização de famtours — viagens de familiarização que apresentam os roteiros e atrativos do estado a profissionais do setor.

“O crescimento expressivo nas vendas de pacotes para a Paraíba reflete o esforço contínuo para posicionar o estado como destino competitivo no mercado nacional. Estamos investindo fortemente em promoção e qualificação para atrair cada vez mais turistas”, destacou Ferdinando Lucena, presidente da PBTur.

Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, reforçou a importância da colaboração com a CVC e os agentes de viagens. “Estamos promovendo os atrativos paraibanos em todo o País, com capacitações e ações estratégicas. O objetivo é fazer com que mais brasileiros conheçam tudo o que a Paraíba tem a oferecer”, afirmou.