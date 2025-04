Receita: aprenda a preparar peixe ao molho

No Conexão Caturité, o quadro ‘Na Cozinha’ com o professor de gastronomia Júlio César Vilar trouxe uma receita especial e prática: Peixe ao Molho — perfeita para quem busca uma refeição leve, saborosa e cheia de afeto, seja para o dia a dia ou ocasiões como a Semana Santa.

A receita começa com filés de peixe (merluza ou outro de sua preferência) já limpos e temperados com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão — deixando marinar por cerca de 30 minutos. Em seguida, monta-se camadas alternadas na panela: peixe, rodelas grossas de tomate e cebola. Pode-se adicionar alho picado, azeite, coentro ou salsinha e até uma pitada de orégano para realçar o sabor.

O cozimento leva cerca de 20 minutos no fogo baixo. Se desejar, pode incluir leite de coco (preferencialmente natural), mas apenas no final da preparação, para preservar o sabor e a textura.

Com técnica simples e atenção ao ponto do sal e dos temperos, o prato fica pronto rapidinho e com um sabor que conquista a todos!