No quadro “Na Cozinha”, do programa Conexão Caturité, o professor de gastronomia Júlio César Vilar trouxe uma receita prática e deliciosa: Baguete natural com frango.

Ideal para lanches, festas e até como opção saudável para a lancheira das crianças, essa receita aproveita ingredientes simples e permite variações para diferentes gostos e necessidades.

Ingredientes:

2 peitos de frango cozidos e desfiados

2 colheres de sopa de requeijão (ou iogurte natural para uma versão mais leve)

1 cenoura média ralada (preferencialmente fina)

½ cebola roxa picada bem fina ou em Julienne

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Coentro ou salsinha picada

1 colher de sopa de azeite

Para a montagem:

4 baguetes médias ou 2 grandes, cortadas ao meio

Folhas de alface americana

Rodelas de tomate

Pepino (opcional)

Queijo branco ou muçarela

Modo de preparo:

Prepare o frango: Cozinhe os peitos de frango com sal e temperos secos (como cúrcuma, cominho, colorau, páprica ou lemon pepper). Depois, desfie e reserve.

Faça o recheio: Em uma tigela, misture o frango desfiado com o requeijão (ou iogurte), a cenoura ralada, a cebola roxa, o suco de limão, o azeite e os temperos. Ajuste o sal e a pimenta, finalizando com coentro ou salsinha.

Monte o sanduíche: Corte as baguetes ao meio com uma faca serrilhada para não amassar o pão. Se desejar, toste levemente no forno ou na frigideira.

Adicione os ingredientes: Coloque as folhas de alface, o recheio de frango, as rodelas de tomate, o pepino (se optar por usar) e o queijo. Feche e sirva!

Essa baguete pode ser embalada com plástico filme e armazenada na geladeira para consumo posterior. Para versões adaptadas, utilize pão sem glúten ou ingredientes de sua preferência.

