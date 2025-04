A 26ª Festa do Bode Rei foi lançada oficialmente, na noite dessa quinta-feira, dia 3, no município de Cabaceiras. A exposição da ovinocaprinocultura, que ocorre de 6 a 8 de junho, conta com o apoio do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca e do Programa Empreender-PB. A expectativa este ano é movimentar R$ 20 milhões em negócios e atrair 200 mil pessoas, durante os três dias de festa.

O secretário de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo, ressaltou que a Festa do Bode Rei é um evento consolidado que a cada ano apresenta novidades e sempre é um sucesso. “Cabaceiras é referência em várias áreas, como na ovinocaprinocultura. A Festa do Bode Rei contribui para firmar ainda mais o município na cadeia produtiva do setor, além do turismo e da cultura regional, produzindo riquezas e desenvolvendo toda a região”, comentou.

O prefeito de Cabaceiras, Ricardo Aires, explica que a Festa do Bode Rei demonstra a importância da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura para o município. “É uma festa bastante consagrada que inclui todas essas atividades da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura, mas também turística e cultural. Estamos lançando a 26ª Festa do Bode Rei na certeza de que teremos uma festa de muito sucesso”, relatou. Ele aproveitou para enaltecer as parcerias como com o Governo do Estado. “A prefeitura só consegue fazer o evento por conta dessas parceiras, como com o Governo do Estado, e aqui fica o nosso agradecimento ao governador João Azevêdo pelo apoio à festa”, ressaltou.

O secretário de Agricultura de Cabaceiras, Paulo Sérgio Barros, explicou que uma das novidades da festa é que a quantidade de expositores este ano foi ampliada. O número de baias para os animais passou de 120 para 140, sendo 90 delas para o concurso regional. Serão mais de mil animais expostos no Parque do Bode Rei, que ganhou uma área nova e mais espaçosa. Produtores de estados vizinhos como o Rio Grande do Norte e Pernambuco estão confirmados.

A Festa de Bode Rei 2025 terá, também, como novidade a criação do Pátio de Eventos, uma área de quatro mil metros quadrados com dois palcos para a realização dos shows musicais de grande porte. Entre as atrações, artistas como Flávio José, Luan Estilizado e Zé Cantor vão se apresentar. Artistas locais também estão na programação que terá, ainda, gastronomia bodística, expofeira, feira de artesanato, além de muito forró.