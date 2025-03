Turismo da Paraíba bate recorde de faturamento e alcança mais de 900 milhões em 2024

O turismo da Paraíba continua em trajetória positiva, registrando um faturamento de R$ 917,9 milhões em 2024, um aumento de 4,6% em comparação com o ano anterior, quando o estado obteve R$ 876,8 milhões.

O levantamento intitulado “Faturamento do Turismo Nacional” foi realizado pela Fecomércio São Paulo, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Este crescimento é o melhor resultado alcançado pelo estado desde que as análises passaram a ser feitas pela Fecomércio, em 2019. Naquele ano, o faturamento foi de R$ 807,7 milhões. A partir de 2020, ano marcado pela pandemia de Covid-19, o setor enfrentou desafios, registrando R$ 700 milhões.

Porém, a recuperação foi visível nos anos seguintes: R$ 735,2 milhões em 2021; R$ 821,3 milhões em 2022; R$ 876,8 milhões em 2023, e agora, em 2024, o estado alcançou o recorde de R$ 917,9 milhões.

O presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ferdinando Lucena, destacou que os números positivos refletem, de maneira os esforços contínuos do Governo do Estado para alavancar o turismo na Paraíba.

Ele enfatizou que os investimentos robustos iniciados em 2023 têm sido fundamentais para impulsionar o setor, com ações de promoção e divulgação do Destino Paraíba em grandes feiras de turismo nacionais e internacionais.

“Os investimentos estratégicos focados no público final, com parcerias com companhias aéreas e operadoras de turismo de todo o Brasil, possibilitaram uma série de ativações comerciais que levaram a Paraíba a um patamar mais elevado. Isso resultou em mais uma alta temporada histórica e mostra cada vez mais que Paraíba como a ‘queridinha’ dos turistas brasileiros”, avaliou o presidente da PBTur”.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, reforça que os investimentos realizados aumentaram a visibilidade da Paraíba como destino turístico e elevaram a competitividade do estado no cenário nacional. Esse esforço contribuiu diretamente para o excelente desempenho registrado em 2024, colocando a Paraíba em destaque no setor.

O estudo realizado pela Fecomércio-SP também revela um recorde histórico no turismo nacional, com um faturamento de R$ 207 bilhões, representando um crescimento de 4,3% em comparação com o ano anterior, o que equivale a um incremento de R$ 8,6 bilhões.

De acordo com a entidade, o sucesso do setor foi impulsionado principalmente pelo desempenho positivo da economia brasileira, que deve encerrar 2024 com um Produto Interno Bruto (PIB) em torno de 3,5%, superando a previsão inicial de 2%.