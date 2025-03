O Governo da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e da Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETDE), marcou presença na Convenção de Vendas da Operadora Visual, evento que ocorreu no fim de semana, em Foz do Iguaçu (PR). Com a presença de mais de 250 participantes, o objetivo foi promover os principais atrativos turísticos do estado da Paraíba, destacando as rotas, roteiros, cultura, belezas naturais e infraestrutura turística.

Durante o evento, foram apresentados aos agentes de viagens as diversas opções de turismo da Paraíba, como o turismo cultural, o ecoturismo, as praias paradisíacas e a culinária local. Além disso, o Estado também será destaque por sua infraestrutura, que continua a se aprimorar e ganhará novos atrativos com a chegada do Polo Turístico Cabo Branco.

De acordo com Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, a convenção surgiu como uma oportunidade estratégica para consolidar a Paraíba como um destino turístico de experiências únicas no Brasil, além de reforçar parcerias com operadoras e solidificar a presença do Estado nos roteiros turísticos mais procurados.

“Nosso objetivo principal é estimular o fluxo turístico, fomentar o crescimento do setor e fortalecer a competitividade da Paraíba no mercado nacional e internacional”, destacou Lucena.

Para Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o contato direto com os agentes de viagens da Operadora Visual é fundamental para o sucesso nas vendas de pacotes turísticos.

“A medida que esses profissionais ganham familiaridade e conhecimento sobre o destino, conseguem promover, com mais confiança, os atrativos da Paraíba, gerando uma demanda maior de turistas que buscam experiências inesquecíveis em nosso Estado”, afirmou.