Turismo como motor de mudança e desenvolvimento em pequenas cidades

Em um mundo cada vez mais voltado para a escassez de recursos, um conceito econômico se destaca como uma verdadeira chave para o desenvolvimento, principalmente em cidades pequenas.

Uma empreendedora de uma cidade, conhecida como a Capital de Cachaça, na Paraíba, com aproximadamente 23 mil habitantes, apaixonada pelo turismo, enxerga a atividade turística como uma solução para fortalecer a economia local e promover um ambiente de abundância.

De acordo com a proprietária do engenho Triunfo, a empresária, Maria Júlia, a economia do turismo é inversamente proporcional à economia da escassez. “Quanto mais empreendimentos turísticos há em um destino, mais forte ele será”, afirma.

A lógica é bem simples: mais pousadas, restaurantes e hotéis resultam em um maior movimento na economia, o que beneficia toda a comunidade.

“Eu tinha certeza de que eu precisava ser bem-sucedido para poder mudar minha cidade”, finaliza Maria Júlia.

Moradora de uma cidade onde as conexões são profundas e pessoais, ela sabe o quanto é importante dar o exemplo. “A gente conhece todo o mundo. A alegria está em ver todos ficarem bem”, diz, destacando que, para ela, o sucesso pessoal não é um fim, mas um meio para transformar a comunidade.

*Vídeo: Rede Ita