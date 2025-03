Do Açúcar ao Turismo: como o Engenho Triunfo impulsionou Areia

Areia, localizada no Brejo Paraibano, consolidou-se como um dos principais destinos turísticos da região, especialmente pelo turismo rural.

No centro dessa transformação está o Engenho Triunfo, pioneiro na abertura de suas portas para visitantes e responsável por contribuir grandemente com o desenvolvimento turístico local.

De acordo com uma das idealizadoras desse processo, a virada de chave no incremento econômico da cidade com a atividade turística começou em 2006. O turismo, que hoje é um dos responsáveis pela economia local, era praticamente inexistente.

“Em janeiro de 2006, comecei a trabalhar no Engenho Triunfo e decidi que abriria para o turismo. Meu marido, na época, era contrário à ideia por questões pessoais, mas eu o convenci”, disse Maria Júlia, proprietária do Engenho Triunfo.

A primeira estratégia que a empresária lançou foi envolver os guias turísticos locais. O objetivo era criar um fluxo contínuo de turistas e incentivar o desenvolvimento da atividade na região.

“Chamei os guias da cidade, que eram apenas quatro ou cinco na época, e disse que cobraria uma taxa simbólica de R$ 2 por visita, sendo esse valor totalmente repassado a eles. A ideia era atrair visitantes para conhecer não apenas o engenho, mas a cidade como um todo”, ressaltou.

Em apenas seis meses, a iniciativa já recebia cerca de 100 visitantes semanalmente. Um crescimento surpreendente para uma cidade onde o turismo ainda era pequeno.

Atualmente, o Engenho Triunfo, recebe só na baixa temporada cerca de 700 visitantes por semana. Quando do período de alta, esse número é contabilizado apenas nos finais de semana.

Com o turismo transformando a economia e a vida dos moradores, Areia representa um dos destinos mais ricos do país para o turismo de experiência. A cidade oferece uma combinação perfeita de arquitetura colonial, história, economia local e gastronomia.

A empresária Maria Júlia foi entrevistada na Rede Ita de Campina Grande, programa Ideia Livre, apresentado pelo jornalista Arimatéa Souza.

*Vídeo: Rede Ita